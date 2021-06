A Delfina Gerez Bosco le apareció un tumor y debió ser operada

Delfina Gerez Bosco estuvo hoy en el programa de Mariana Fabbiani, Lo de Mariana y sorprendió a todos al contar detalles del calvario que vivió el año pasado cuando le extirparon un tumor de 750 gramos.

Todo comenzó cuando la modelo y conductora recordó que estaba acostada en su cama cuando descubrió un bulto en su abdomen.

"Entonces le saqué una foto, se la mandé a mi ginecólogo y él me mandó a hacer una ecografía transvaginal", contó.

"Lo primero que me preguntaron después de ver los estudios era si tenía un hijo y si quería otro. Pensé que tenía cáncer de ovarios", añadió la morocha Delfina Gerez Bosco.

La respuesta del médico de Gerez Bosco fue tremenda. "Lo más fácil en esta situación por cómo va creciendo de rápido es sacarte el útero", le dijo el profesional.

"Cuando me lo sacaron pesaba 750 gramos, como la cabeza de un bebé. Me molestaba, iba al baño varias veces porque me apretaba la vejiga...", indicó.