Delfina Chaves está enamorada de un hombre al que ya besó

"Me gusta alguien que no me da bola. Es argentino, no es actor ni músico. Lo besé, no está en pareja y tiene menos de 40 años", contó hoy la actriz Delfina Chaves en el programa Perros de la calle que se emite por Radio Metro y que conduce Andy Kusnetzoff.

Cierto es que todos pensaban que iba a hablar de su compañero de ATAV, Albert Baró, pero ante el rumor instalado hace unos meses, la hermana de Paula Chaves dijo: "Me hubiese encantado haberme enganchado con mi compañero de tira".

"Yo corté el año pasado con mi novio, salí un año y medio. La tira comenzó en enero de este año. Me hubiese encantado haberme enganchado con mi compañero de tira, seria lo más fácil pero cuando tenés la carta de la verdad es re poderoso, no me pongo nerviosa ni tengo que ocultar nada. Siempre piensan que estás ocultándolo cuando no confirmas la versión. Todos pensaron que se separó por mí Albert Baró", enfatizó.

Delfina comenzó una cruzada para que el actor no se vuelva a España: “Vaquita para que se quede en Argentina”, escribió junto a emoticones de llano. Albert volverá a Catalunia una vez que finalicen las grabaciones de la tira de Pol-ka.