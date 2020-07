Delfina Chaves en contra de los que criticaron a Oriana Sabatini: “¿Quién decide quién puede o no sufrir un problema?”

Oriana Sabatini sorprendió en las redes al publicar un video tal cual es. La joven, que vive con su pareja Paulo Dybala en Italia, mostró cada recoveco de su cuerpo y confesó que sufrió de trastornos alimenticios duranre 10 años y que aún mantiene una relación "muy difícil" con la comida.

"Ayer tuve un atracón, con lo cual hoy sería inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo. No sé si fue alguna de esas cuentas motivacionales que me inspiró, pero hace mucho tenía ganas de subir algo así", dijo la morocha.

LEER TAMBIÉN: La reacción de Paulo Dybala ante el video de Oriana Sabatini donde habla de los trastornos alimenticios

“Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto. Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre, y hoy me quería sacar ese peso de encima", agregó.

A partir de esta publicación muchos salieron a criticarla pues no la veían tan mal o simplemente que con la vida que lleva no tiene por qué quejarse.

Al ver estos mensajes la que salió enojada a contestar fue Delfina Chaves. La joven utilizó sus redes de Twitter para responder a los detractores de la morocha

“La crítica desde el sillón de tu casa tirando mierda a cualquiera que decide levantar la voz por la lucha personal que sea que esté atravesando, no solo no construye un carajo, sino que te vuelve enterita. Toda eh, toda”, comenzó diciendo,

“Quién decide quién puede o no sufrir un problema? Como si fuese algo que uno puede elegir o no padecer. Déjense de joder. Es el colmo de la mala leche”, agregó bien clarita.

LEER TAMBIÉN: >La fuerte confesión de Oriana Sabatini: "Después de convivir 10 años con trastornos alimentarios y anorexia, hoy me pinto..."