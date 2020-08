¿Lo dejaron solo? Patricia Sosa y la hija de Oscar Mediavilla bancaron a Lizardo Ponce

En su regreso al jurado del "Cantando 2020", Oscar Mediavilla sacó a pasear a Lizardo Ponce.

El productor fue convocado para reemplazar a Pepe Cibrián. Es uno de los históricos del programa y empezó a mostrar las garras que lo llevaron a ser uno de los jurados más ácidos del certamen de canto.

"No tengo el gusto de conocerlo. Ah, es un periodista de Córdoba, lo de influencer no lo sabía. ¿Eso lo hacés bien? ¿Y por qué no te anotaste en un concurso de influencers?", le dijo Mediavilla a Lizardo después de escuchar la versión de "Hacelo por mí", de la banda "Attaque 77".

“Porque me divertía venir acá también. Animarme al desafío, sacarme la timidez. Hasta donde pueda, voy a estar”, retrucó el participante.

LEER MÁS: ¡Un Mediavilla auténtico! Oscar sacó a pasear a Lizardo Ponce en la gala del "Cantando 2020"

“Lucía, cantaste bien y pusiste toda la garra. Vos, Lizardo, estuviste cerca de la nota. Algunas veces la encontrabas, otras no. Hay profesionales que cantan peor que vos. No fue una cosa dramática, pero fue una muestra de que no sos cantante. Podría haber sido mucho mejor y también mucho peor”, continuó Oscar.

“No quiero perder mucho el tiempo. No sé si es tan divertido el desafío de no cantar y anotarte en un concurso de canto”, sostuvo el jurado.

Esta implacable devolución del productor hizo tomar partido a su hija, Mar, y a su mujer, Patricia Sosa, desde las redes.

LEER MÁS: Nacha Guevara y Ángel de Brito despidieron al aire a Pepe Cibrián: "Siempre fuiste muy gentil"

"Vamos Lizaaardo", "Daleeee Oscar", fueron los primeros videos de Mar Mediavilla. Durante la devolución, la joven comentó el tres que recibió Lizardo por parte de su papá. "Opa, bueno tiene una coherencia ayer puso un cinco", expresó.

Luego fue Patricia quien publicó una foto en su Instagram con la cara de Ponce y aseguró: "Te banco". ¿Lo dejaron sólo a Oscar en su categórica devolución?