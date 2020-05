Se definió el futuro de "Casados con Hijos" sin Érica Rivas: "Serán cinco integrantes y..."

Axel Kuschevatzky, uno de los guionistas de la versión teatral de “Casados con Hijos”, habló de la ausencia de Érica Rivas de cara al estreno que será en enero de 2021.

En una entrevista, el autor opinó sobre la noticia que se conoció hace algunas semanas y también se refirió a los textos del espectáculo.

“No nos sentamos todos juntos a hablar del guión. Tenemos una relación de muchos años. Te diría que de las doce películas que Guillermo hizo, trabajé con él en diez. Soy amigo de Luisana y de Michael. Con Marcelo nos seguimos escribiendo. Nunca se cortó. Quiero ser concreto. Es imposible que no hagamos ninguna referencia al contexto. Tenés que hacerte cargo de cómo cambio el vocabulario. Eran preocupaciones comunes. Entender como el contexto nutre al material. No es que nos sentamos específicamente para eso. Florencia y Luisana no va a hacer algo en la que no esté de acuerdo. Ni nadie lo va a hacer”, comenzó diciendo Kuschevatzky en una nota con Juan Etchegoyen para la web de Radio Mitre, sobre el encuentro que se hizo con los integrantes cuando se confirmó la adaptación teatral de la comedia.

En ese sentido, el guionista contó cómo vivió la ausencia de Érica Rivas en el proyecto. “Fue un proceso largo. Nosotros sabíamos que era una posibilidad que Érica no esté. A mi me da un poco de tristeza porque me hubiese gustado. Las circunstancias son otras. Casados con Hijos eran en cámara seis integrantes, serán cinco y esa es la realidad. Trabajaremos para que todo sea un pie o un remate. Para que la gente se ría toda la obra y lo disfrute. Que se disparen discusiones. Nuestro trabajo es hacer que funcione”.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de sumar una actriz, en reemplazo de Rivas, indicó: “Yo acá soy solo guionista. Me limito a contestar como alguien que escribe desde algún lugar cerrado. Hay respuestas que no la tengo que dar yo”.

Sobre las criticas en los guiones, aclaró: “Nosotros entendimos que la obra de Casados con Hijos iba a tener cambios. Hemos escrito cosas que se fueron cambiando antes de grabar, entrando al estudio. Está en modificación permanente. Vengo laburando con este proyecto del teatro hace tres años. Imaginate todo lo que pasó. Escribimos doce versiones de la obra. El corrimiento de la fecha y los cambios que la gente sabe nos marcan que va a tener cambios. Casados te pide lo que refleje el afuera. Es difícil que no hagamos una mención de la pandemia si estrenamos en enero. No lo hablé con nadie pero seguro algo vamos a meter”,

“No imaginamos cuando escribimos Casados que se iba a convertir en la ficción argentina con más repeticiones de la historia. Que iba a tener ese lugar de folclore y que la gente iba a utilizar frases que pensamos en la vida cotidiana. Planificar el éxito es una ridiculez. Que la gente se lo haya apropiado de esa manera. Cuando lo veo no me acuerdo qué frases escribí yo u otro autor. Hay cosas que ni me acuerdo. Y dijo ´hay chistes que no estaban mal´. Hay una lectura genérica muy incorrecta de Casados. Los personajes que eran machistas siempre perdían. Cada vez que había un intento de Pepe y de Dardo de hacer un discurso machista les explotaba en la cara. Nos gustaba la idea de que los tipos se sientan fuertes y pase todo lo contrario. Siempre Paola manejó a los hombres. Siempre Moni logró lo que quería. Casados con Hijos es una exageración. Cuando empezamos a escribir a María Elena era una personaje toda amorosita que de repente se le saltaba la térmica. Lo importante de Pepe y María Elena eran los contrastes. Si Pepe era machirulo, María Elena tenía que ser feminista”, remarcó Axel.

“Para mí la gente que viene y te dice que Pepe era machirulo, tengo que decirle ´no muchachos, estaba escrito así´era la idea de que sea así. Hoy no haría algunos chistes porque no me identifico pero si con la lógica general de lo que hacíamos. Cuando la gente te habla del cambio de la sociedad, lo más interesante desde que arrancamos con Casados hasta hoy es la toma del conciencia de la violencia implícita que tenía esa dinámica. Si te fijás, la agresión no era de Pepe hacia Moni, sino que todos los personajes se agredían entre sí. No es un documental. No lo tenés que ver como una foto de la realidad”, cerró.

