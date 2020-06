Definición: se conocieron los nombres de los dos finalistas de “Bake Off"

El programa gastronómico “Bake Off” que conduce Paula Chaves por Telefe ya tiene a sus dos finalistas. se trata de Samanta Casais y Damián Betular.

El programa se emitió en medio de acusaciones de fraude de parte de los fanáticos del ciclo, que inclusivo motivó un comunicado oficial de la productora del programa, Turner Latin America, durante el viernes.

"Debido a la aparición en medios y redes sociales, ocurrida en los últimos días, de material fotográfico y videos que dejarían en evidencia posibles falsedades incurridas por parte de una de nuestras participantes en “Bake Off Argentina, el gran pastelero (2da. edición)”, desde la producción de Turner Latin America informamos que nuestros equipos se encuentran llevando a cabo las averiguaciones tendientes a su verificación, como así también cualquier posible inobservancia a las reglas de participación", se indicó en el escrito.

Finalmente, el jurado del ciclo decidió que Damián pase a la gran final y que Agustina Fontenla quedara eliminada.

“Tengo la tranquilidad de que di todo. Estoy sumamente agradecida con todo lo que me dio este programa", indicó Agustina tras quedar eliminada.

Y agregó: "Estoy feliz con la gente que conviví, con los amigos que me llevo y con la seguridad que me llevo. No me siento perdedora, siento que lo único que hice fue ganar”.