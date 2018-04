Defederico y su crisis con Cinthia Fernández: "No funcionábamos como familia"

Cinthia Fernández y Matías Defederico no lograron preservar la pareja y, finalmente, la relación entre ambos se desgastó. Pero mientras la morocha asegura que aún está enamorada del futbolista, él, se muestra irreductiblemente decidido a terminar con el matrimonio. no lograron preservar la pareja y, finalmente, la relación entre ambos se desgastó. Pero mientras la morocha asegura que aún está enamorada del futbolista, él, se muestra irreductiblemente decidido a terminar con el matrimonio.

"A Cinthia siempre traté de apoyarla en su trabajo porque es muy apasionada y yo también soy apasionado por lo que hago, pero creo que no funcionábamos como familia", arrancó a decir en Pampita Online.

"En el día a día teníamos buena relación, pero tal vez no estábamos acostumbrados a estar juntos. Desde que nos casamos para irnos a Turquía ella no vino porque estaba en el Bailando. Después me tocó irme a India. Yo tenía como compañero a Diego Forlán y fue con su mujer que estaba embarazada de 10 meses y sin embargo fue", disparó.

"Desde el día que me fui yo dije 'hasta acá llegué'. Soy muy blanco o negro, no tengo vuelta atrás en las cosas que hago ni que digo", dijo luego.

"Estaba faltando en la pareja que seamos familia, yo creo. Ser un grupo", concluyó.

No te pierdas el video de esta nota!

Embed