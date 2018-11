Defederico vs. Cinthia Fernández: "No todo es como ella y cuando ella quiere"

Cinthia Fernández y Matías Defederico están nuevamente en guerra por la cuota alimentaria que el futbolista le da a la morocha por las tres hijas de la ex pareja. Ahora, luego de las declaraciones de la panelista en Involucrados, el deportista habló desde Grecia con están nuevamente en guerra por la cuota alimentaria que el futbolista le da a la morocha por las tres hijas de la ex pareja. Ahora, luego de las declaraciones de la panelista en Involucrados, el deportista habló desde Grecia con Pamela a la tarde y explicó su situación.

"La realidad es que estamos separados y tal vez ella sienta que no tiene los mismos ingresos que cuando estábamos juntos. Hay que amoldarse a una separación. Yo me fui de mi casa y de dormir en una cama queen size, me fui a dormir a la casa de mi papá a una cama de una plaza, y no me quejo, no lo digo y no lloro". Y afirmó: "Yo no estoy en juicio, no me hizo una demanda. Yo el semestre pasado estuve sin trabajo y le seguía pasando la misma plata que le sigo pasando ahora. ¿De qué se iba a sostener un juicio de ella?".

¿Cinthia quiere prensa?: "A ella esto le sirve. En la próxima gala que tenga que bailar, ya tiene una previa. Si no es por prensa, para qué lo va a hacer, si yo pago. Tengo todos los comprobantes. No lo entiendo, me da gracia. Me da bronca despertarme y leer las boludeces que me ponen cuando no es verdad".

Luego, se refirió a la ausencia de las tres nenas en la vida de la abuela paterna: "Mi mamá no puede ver a mis hijas por decisión de Cinthia. Ella no quiere que se involucren con mi mamá. Es por lo que pasó, por la pelea que tuvimos, que en su momento defendí a Cinthia, a mis hijas. Estuve mucho tiempo peleado con mi familia, pero se equivocó y ya pasó. No voy a castigar a mi mamá por el resto de mi vida. Si yo ayudo o no a mi mamá, es problema mío. Ella se tiene que preocupar por lo de las nenas".

"Con mis hijas me comunico a través de Carmen, la niñera. No hablo con Cinthia. Como soy padre, hay cosas que me gustan y otras que no de cómo se maneja Cinthia con mis hijas, y no me contesta, o contesta a la semana", dijo, sobre Bella, Charis y Francesca.

"Yo sigo pagando su obra social, que no la tendría por qué pagar, porque ella no tuvo tiempo para hacer el trámite. Para lo que le conviene tiene tiempo. Yo le paso lo que le tengo que pasar. Cuando el juez me diga si le debo o no le debo, le pagaré de más o ella me tendrá que pagar a mí. No es la jueza Fernández. No todo es como ella y cuando ella quiere. Yo le pago la niñera, la obra social y los extras. No sé lo qué es lo que hace ella con la plata", concluyó Matías Defederico.

Mirá el video!

Embed





Embed