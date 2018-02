Defederico sobre la crisis con Cinthia Fernández: "Llego a la noche y lloro"

Confirmada la crisis de pareja entre Cinthia Fernández y Matías Defederico, hasta el momento solamente se había escuchado la voz de la modelo en esta historia. Sin embargo, este domingo fue el futbolista quien rompió el mutismo y, tras arribar a Buenos Aires proveniente de España, habló de "separación" y reveló que el dolor que siente lo lleva a llorar por las noches.

En una entrevista telefónica con Infama recargado, el ex Huracán contó qué sintió al ver como su ex lloraba ante las cámaras de Involucrados cuando desde el estudio le preguntaron por su relación. "Yo también tengo días en que me pasan esas cosas. Y llego a la noche y también lloro", contó Matías.

"No es fácil porque parece que yo soy siempre el malo de la película", agregó luego el jugador, quien se encontraba en España para firmar contrato con un club, pero finalmente esa opción no se concretó.

Repasá, en el video, parte de la entrevista que Defederico mantuvo con Pía Shaw y su equipo.

