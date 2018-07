El futbolista viaja el próximo sábado allí y Cinthia Fernández , su ex mujer y madre de sus tres hijas,, no pudo evitar manifestar su bronca.

"La verdad es que en mi casa está todo normal, igual que siempre, la ve la misma cantidad de veces. Ahora, si me preguntan a mí, yo vería a las nenas todos los días aunque sea un ratito, una hora, si me fuera un año. Después, cada uno actúa como quiere", comentó en "Involucrados", América. , comentó en





"Me van a salir a decir resentida, y no tiene nada que ver. Yo celebro que esté bien porque si bien no tenemos una buena relación, es el papá de mis hijas y celebro que se sienta feliz. Esto es aparte, no tiene nada que ver con que justo salió la noticia de que está en pareja, pero no tiene nada que ver", agregó.





"Las nenas están de vacaciones y están todo el día en mi casa y trato de buscarles planes porque realmente trabajando muchísimo. Tengo dos trabajos paralelos, hago lo que puedo y recibo reclamos de que nunca estoy en mi casa. Quisiera estar más tiempo en mi casa, pero laburo para poder llevar las cosas que necesito para mantener a mis hijas. Porque sino no me alcanza", puntualizó la morocha.





El video.