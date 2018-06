Defederico, ¿de novio con Belén Pouchan? "Me hago cargo de lo que hago y no de lo que dicen"

Matías Defederico está en busca de un nuevo amor después de su divorcio de Cinthia Fernández.





El futbolista comenzó a seguir a Belén Pouchan en Instagram, y el periodista Ángel de Brito publicó la captura en sus redes sociales. Hasta el momento, ella no lo sumó a su lista de seguidos.

Horas más tarde, el jugador respondió: "Jaja, ¿ah, no puedo seguir a nadie ahora? Se ve que me tiene controladito".

Lo cierto es que este miedo charló con el zurdo sobre el tema y desmintió el romance: "No la conozco, la empecé a seguir por admiración a lo que ella hace. ¿Si me enojé con De Brito? No, es un grande, la mejor con él, ¿por qué tendría que enojarme?".

"Me hago cargo de lo que hago, no de lo que dicen. Lo respeto como periodista pero no es cierto, así que estoy tranquilo, no la conozco a Belén", cerró.