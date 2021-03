La declaración de Miguel Ángel Silvestre a Lali Espósito: "Me tiene enamorado por mil razones"

El actor español no se guardó ni un elogio a la hora de hablar de su compañera de ficción en "Sky Rojo". ¿Hay algo más?

Miguel Ángel Silvestre le declaró su amor al aire a Lali Espósito en la televisión española.

El galán español aprovechó una entrevista que dieron juntos para contar lo que siente por su compañera de la ficción "Sky Rojo".

Ambos hablaron en el ciclo "El Hormiguero", de Antena 3, y allí el actor no guardó elogios para ella.

“Lali me tiene enamorado por mil razones, pero lo primero de todo es que creo que es una representante muy importante del feminismo en el mundo. La he visto trabajar con sus compañeras, poniendo la amistad por delante, el compañerismo... Es una gran cantante y es una de las mejores actrices con la que yo he trabajado”, comentó con emoción el actor.

“Lo que más me gusta de ella es que a veces yo pienso inspiraciones para mi sobrina y creo que Lali, por esa escucha y esa empatía que tiene, está dejando una huella muy bonita en el mundo. Estoy loquito por ella, ¿qué quieres que te diga?”, añadió.

Y Lali, luego de escucharlo atentamente, acotó: “Todo esto es porque nos casamos en abril y veníamos a contárselo. Él es un gran compañero, es un amor. Me emocioné mucho. Lo que te queda de este trabajo siempre son los amigos, la gente querida, el aprendizaje. Qué lindas palabras cariño, te quiero”.

