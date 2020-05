La decisión de vida de Noelia Marzol: "Antes de fin de año quisiera ser madre"

En medio de la pandemia de coronavirus, Noelia Marzol participó de un live desde Instagram con PrimiciasYa.com y contó cómo pasa el aislamiento social obligatorio junto a su novio, Ramiro Arias.

La actriz y futbolista de Sarmiento de Junín, se conocieron justamente en "Sex", la obra de José María Muscari en la que la rubia es una de las protagonistas.

Él fue a ver el espectáculo sin más expectativa que pasarla bien, pero cruzó intensas miradas con la bailarina. La puesta permite que los actores interactúen con el público y Noelia aprovechó esta licencia para llamar la atención del jugador.

Esa misma noche, Ramiro le mandó un mensaje privado en Instagram y allí floreció el amor. "Yo me negada a salir con un futbolista, nunca me lo imaginaba. Él rompió con mi prejuicio y ahora la pasamos muy bien", indicó Marzol.

Y sobre cómo atraviesan este momento juntos, se sinceró: "Es difícil estar las 24 horas con tu pareja. Es como muy intenso todo. Yo soy una persona muy inquieta y durante la semana yo no estoy en casa y ahora estar tanto tiempo forzosamente con alguien es complicado. Pero estoy agradecida por tener mi casa y por poder poder mantener parte mi trabajo, no tengo ninguna necesidad y en ese sentido no me puedo quejar".

Luego, señaló: "Igual nosotros convivimos desde el primer día que nos conocimos. Desde la primera cita que tuvimos se instaló el muchacho, me dejó el cepillo de dientes y luego un par de calzoncillos y esa fue como su manera de quedarse conmigo".

Al ser consultada sobre si le gustaría casarse con Ramiro reveló: "Yo soy atea y no quiero casarme, la verdad no es algo que anhele. Seguiremos conviviendo y viendo cómo nos llevamos en el día a día. Hace 7 meses que nos conocemos y esta situación es muy extraordinaria, pero así como tenemos nuestros desencuentros la mayoría del tiempos nos llevamos bien. Disfrutamos de la compañía del uno y del otro".

Por último, sobre si piensa tener un hijo, confesó sorpresivamente: "Me encantaría ser madre, pero no es algo que por ahora pueda charlar con mucha libertad. Antes de fin de año yo quisiera ser madre. Vamos a ver si la suerte me acompaña. Es algo que vengo pensado hace un tiempo largo".

"Sex, viví tu experiencia" se reinventa con una propuesta virtual

El 20 de mayo estrenan “SEX VIRTUAL, una experiencia privada” donde más de 20 artistas harán vivir al público una experiencia exclusiva, sexual y virtual a través de Whatsapp, Instagram, Twitter y otras plataformas.

La nueva aventura sexual se podrá vivir durante 5 días, en donde cada jornada el público estará activo en distintas redes con material exclusivo e irrepetible.

Muscari, Napp y Paola Luttini, productora general, crean el sexting artístico más hot del país para llegar a través de Internet al mundo y que todos disfruten de la combinación del arte y el sexo.

Quienes disfrutaron del show ahora tienen el compromiso de vivir la experiencia virtual protagonizada por Diego Ramos, Gloria Carrá, Noelia Marzol, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Agustín Sierra, Militta Bora, Tucu López, Srta. Bimbo y una troupe hot que desde hace un año sube la temperatura de todos.

