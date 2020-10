La decisión que tomó Susana Roccasalvo sobre su demanda legal a Lío Pecoraro tras que anunciara que padece leucemia

Susana Roccasalvo condujo “Implacables”, El Nueve, durante un tiempo por medio de videollamada para evitar contactos y un posible contagio de coronavirus. Sin embargo, su labor se veía interrumpida porque una persona la llamaba constantemente al celular, según ella, con el objetivo de impedir que hiciera su trabajo como corresponde.

Ella acudió a la Justicia para rastrear a esta persona, habrían dado con el nombre de Lío Pecoraro. Entonces, le inició acciones legales. La causa avanzaba, hasta que la conductora decidió dar marcha atrás y frenar el caso ante la confesión del periodista de "Todas las tardes" de que padece leucemia y está en tratamiento.

"La investigación no depende de Susana, es algo que se hace de oficio, pero sí ella me llamó especialmente para que avisara en el juzgado que él está con una enfermedad... Y que no se avanzará en estos días mientras está hospitalizado, pasando un mal trance de salud”, aseguró Mauricio D’Alessandro, abogado de Roccasalvo, a la revista Paparazzi.

"Independientemente de la cuestión penal o contravencional que se esté tramitando, la idea es no molestarlo en esta recuperación. Susana hizo lo que puede hacer: solicitar al juzgado que en estas circunstancias no se lo vaya a buscar a la casa ni se lo altere de su recuperación", contó.

