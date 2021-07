La decisión que tomó Mica Viciconte a cuatro años de su relación con Poroto Cubero

Mica Viciconte señaló que no hay ninguna crisis con su pareja Fabián Cubero, la modelo y el ex futbolista están bien y en pocos días cumplirán 4 años juntos. Sin embargo, Mica anunció que no habrá campanas de casamiento.

“El 13 de agosto cumplimos cuatro años juntos. Para mí eso es un montón, para él quizás sea poco, pero para mí es muchísimo. Estamos super bien, viviendo el presente”, dijo la rubia a la revista Gente.

No habrá una mega celebración porque Mica está con mucho trabajo y no tiene tiempo pero hacerlo como le gustaría. Pero, a todo esto lo que anunció seguro es que pese al tiempo juntos no habrá casamiento.

“No es algo en contra de Fabián, el casamiento no es un deseo que yo tenga. Aunque no estoy cerrada a la posibilidad, si estoy bien en pareja y me lo proponen voy a decir que sí, pero la realidad es que mi sueño no es vestirme de blanco y casarme. Siempre digo que prefiero dos anillos simbólicos, y que me importa más cómo se comporte él conmigo como pareja, que el hecho de venir a proponerme casamiento y después hacer cualquiera. Mi generación cambió el pensamiento sobre este tema”, dijo.

Sobre la idea de ser madre también la descartó: “Es un bajón tener que estar aclarando a cada rato que no estoy embarazada. Cada vez que aparece un rumor llama toda mi familia para preguntarme, y yo tengo que estar aclarando a uno por uno que en realidad no estoy buscando, me cuido como corresponde. No se porque se generan, no me hice ningún estudio que pueda levantar sospechas. Vuelvo a aclarar que no estoy embarazada y no estoy buscando”.

Mica no tiene hijos, pero Poroto ya tiene tres nenas de su relación con Nicole Neumann, que le valen cada tanto algún escándalo mediático con la rubia por su cuidado.

