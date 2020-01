La decisión de Guillermo Marín tras la pelea entre Sol Pérez y Mónica Farro

La pelea de Mónica Farro y Sol Pérez, ambas protagonistas de la obra "Veinte millones" que encabeza Carmen Barbieri en Mar del Plata, es uno de los grandes escándalos de la temporada.

Según se supo, la ex chica del clima le dedicó fuertes insultos a la vedette uruguaya: "Conc... Sucia, das vergüenza, estás acá por acostarte con..., sos una pu... de mierda, sos grasa y tus padres e hijo tienen vergüenza de vos".

Ahora, Guillermo Marín se refirió al escándalo en la obra que produce en La Feliz y sorprendió al ser indagado por esta situación.

"A mí lo que más me mortificó fue el día que se suspendió la función. Yo no estaba y estoy seguro que si hubiera estado, no se habría suspendido", señaló, tajante, en diálogo con "Siempre Show" (Ciudad Magazine).

Por último, al ser consultado sobre si volvería a contratar a las figuras, Marín aseguró: "Sí, ¿por qué no? No sé si juntas, tal vez no. Pero no tendría problema. Las dos son muy profesionales y trabajan muy bien. En el caso de Sol, todo el mundo sabe que hace tres años que la vivo contratando".

