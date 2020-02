Débora Plager sobre su posible desembarco en el “Bailando 2020”: “Tengo más miedo que ganas”

Débora Plager dialogó con PrimiciasYa.com y, además de hablar del nuevo ciclo que hará con Guillermo Andino en la pantalla de América desde el próximo lunes, se refirió a su posible participación en el "Bailando 2020".

La periodista y conductora sostuvo que tuvo una charla con la producción de la empresa y que estaba todavía no está confirmada la posibilidad de que debute en el reality de baile.

"Puede ser que esté en el Bailando, la verdad es que todavía no tomé ninguna decisión. La propuesta está y hay que pensarlo muy bien", empezó diciendo Plager.

Y luego destacó: "Agradezco que me convoquen, tuvimos una reunión muy linda, pero no avanzamos más. Quedamos en pensar, consultar y en volver a tomar otro café".

Al ser consultada sobre cómo se ve en la pista más famosa de la TV, indicó: "Tengo más miedo que ganas, no sé cómo me veo en la pista. No lo puedo contestar , cualquier cosa que diga puede ser usada en mi contra (risas)".

Por otro lado, sobre el nuevo ciclo matutino, "Informados de todo", que arranca el lunes a las 11 de la mañana por el canal del cubito, manifestó: "Estoy muy contenta, es un nuevo proyecto informativo y todo lo que esté siempre vinculado a las noticias a mí me gusta. Es un horario que para mí es familiar porque ya vengo con Involucrados hace dos años. Así que estoy contenta con la incorporación de Guillermo y del nuevo equipo aunque a varios ya los conozco".

