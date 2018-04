Débora D´Amato: "Wanda no pide a Mauro por capricho, es una máquina de hacer goles"

Tras el gran desempeño deayer en el partido que eldisputó contrauna lluvia de elogios volaron en los medios de todo el mundo. La esposa del delantero,aprovechó para dejar en claro que quiere queforme parte de la lista de jugadores que representarán a la selección argentina en el mundial de

Pero no sólo lo hace desde el amor, también porque es la representante de Mauro y es quien dirige los destinos futbolísticos del joven nacido en Rosario.

Wanda hizo hincapié en un tuit que publicó la periodista Débora D´Amato, periodista deportiva que forma parte del panel de "Intrusos". Primiciasya.com se contactó con ella, siendo que es amiga de Jorge Sampaoli y también de Wanda Nara.

Embed Una publicación compartida de Débora sin H® (@deboradamato) el 17 Abr, 2018 a las 7:32 PDT

"Por un lado creo que Sampaoli tiene la capacidad absoluta para tomar la decisión de quiénes son los mejores para ir al mundial. No está en tela de juicio que los que elija son los mejores. En sus equipos son mega estrellas. El asunto es no llenar el equipo de buenas individualidades sino de armar un equipo en función del conjunto. Sino sería tenis. Es un deporte grupal. El que marca la diferencia y está un peldaño arriba es Messi y tiene que estar cómodo. Hay poco tiempo de trabajo. El técnico lo tiene claro. Por eso tiene que encontrar la idea que más se asemeje a lo que él quiere teniendo en cuenta a los jugadores que él elige. Y tengo una sola certeza: todos tienen que estar al 100 por ciento, ninguno puede llegar al 90 o 98, todos tienen que estar al 100", le dijo Débora a este medio y después habló de la lesión que posee en su rodilla Sergio "Kun" Agüero.





Embed Stadium Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 18 Abr, 2018 a las 3:50 PDT

"El Kun Agüero me parece un crack, un tipo que se ganó la confianza del técnico a base de personalidad y de juego porque en las primeras giras que hizo Sampaoli por Europa no se reunía con él y se tomó un avión, se fue a Londres y le contó sus intenciones. El técnico valoró esta actitud. Y después a base de goles lo sostuvo", añadió.





Embed ⚽️ #MI9 Una publicación compartida de Mauro Icardi (@mauroicardi) el 18 Abr, 2018 a las 1:06 PDT

Sobre Mauro Icardi, la colega sostiene que tiene que estar en la lista porque lo considera un jugador de elite. "Por otro lado tenés al goleador del Inter (Mauro Icardi), es el capitán, figura, mete de tres goles, compararlo con un tipo que se acaba de lesionar y operar, me parece hasta injusto. Creo que Mauro inicialmente cuando Jorge lo convoca, lo hizo como el 9 que él quiere, no tuvo tantas oportunidades, cuando jugó no fue tan sencillo, no le pasaron mucho la pelota y se tiene que acomodar, eso no se logra en un solo partido, así hubiera jugado el primer partido y la hubiese roto tampoco te podés quedar con un solo partido. Todo es cuestión de tiempo. Para mí Mauro Icardi es un jugador de elite. Dybala e Icardi no pueden no estar en la convocatoria, después a la hora de definir quiénes juegan, Argentina plantea y hay un rival que también plantea. Uno tiene que llegar como banca y no como punto. No nos podemos perder la oportunidad, seguramente tenemos a Icardi para rato porque es muy joven, un pibe acostumbrado a presiones en el Inter, que claramente está preparado futbolísticamente y mentalmente para eso".





En cuanto a Wanda Nara y la presión que la joven metió en Twitter, Débora dijo: "Wanda es su esposa y a su vez su representante, con lo cual confía en él, es natural que ella quiera que él esté. Tampoco lo hace por capricho, es una máquina de hacer goles, capitán de uno de los mejores equipos de Europa. El propio Javier Zanetti, que tiene mucha experiencia en la selección, ha hablado con Sampaoli porque tenía la certeza de que la convocatoria iba a llegar. Después somos todos técnicos, la visión que yo tengo es que un tipo como Icardi no puede no estar. Se complementaría a la perfección con Dybala. Sí creo que Argentina tiene una cuota messidependiente bastante importante. Repito, para mí no es tenis, hay que rodearlo bien pero también los otros son figuras y que tienen que estar mimados. El mejor del mundo tiene que estar cómodo, pero también los otros, sino, no es un equipo. Lo que falta es armar un equipo, hay poco tiempo, pero hay para trabajarlo. Cuanto antes de la lista, mejor, le quita presión. La previa de treinta y pico de jugadores es ingrato porque le pone expectativa".