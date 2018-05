Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Lola. Débora D'Amato confirmó en las redes sociales el sexo de su bebé: espera una nena y se llamará





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva panelista de "Intrusos", América, quien relató cómo fue el proceso de saber el sexo de su esperado bebé. se contactó en exclusiva panelista dequien relató cómo fue el proceso de saber el sexo de su esperado bebé.





"No se dejó ver en tres ecografías. La primera estaba dormida y en posición muy bolita y cuando se despertó empezó a tirar trompaditas y pataditas y con ese movimiento tiró el cordón umbilical a sus partes íntimas y no permitía ver bien", comentó Débora.







"La segunda vez tenía las piernitas cruzadas y no las descruzaba. Y la tercera vez pasó algo similar a las otras dos veces, no se dejaba ver. Y estábamos cuarenta minutos buscando y no había manera. La última vez estuvimos mucho tiempo pero en un momento decidió dejar de hacerse la misteriosa y pudimos verla. Fue un momento súper emocionante".





"Sospechaba que podía llegar a ser varón por lo poco que había podido ver, pero bueno, podes confundirte cuando tapa y no podes ver. La sospecha que era varón fue errónea, hicieron una ecografía 4D a ver si podían ver un poco mejor y ahí sí se vio", añadió la periodista.





Y cerró: "Feliz de la vida. Si me confirmaban que era varón también iba a estar feliz de la vida, lo importante era que venga. Ahora ya tiene nombre: Lola".