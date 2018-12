Débora DAmato: Siendo mamá aprendí a disfrutar de los tiempos y a no ser tan ansiosa

Hace apenas un mes vivió el momento más feliz de su vida a partir del nacimiento de su hija Lola.





Débora D'Amato se convirtió en madre el lunes 5 de noviembre a los 45 años tras quedar embarazada a través del método de transferencia embrionaria con donante de esperma anónimo. se convirtió en madre el lunes 5 de noviembre a los 45 años tras quedar embarazada a través del método de transferencia embrionaria con donante de esperma anónimo.





Lola llegó finalmente a su vida y la periodista de "Intrusos", América, se mostró muy emocionada al asistir al Baby Shower de su amiga Vicky Xipolitakis. Su hijallegó finalmente a su vida y la periodista dese mostró muy emocionada al asistir alde su amiga





"Este primer mes como mamá lo he disfrutado a pleno. Nos estamos conociendo y nos estamos llevando bárbaro. Lola es súper tranquila y súper buena. Estoy pasando por un proceso maravilloso como mamá", indicó D'Amato en diálogo con PrimiciasYa.com.





Y luego remarcó: "A mí trabajar me gusta, Soy bastante dependiente del laburo así que tengo que volver a trabajar. De todas maneras estoy disfrutando de este tiempo de licencia, esa es una de las cosas que aprendí el de poder disfrutar del óseo entre comillas porque de óseo con ella no tengo nada... Aprendí a disfrutar de los tiempos, de hacer una cosa por día porque lo demás me desborda. También aprendí a no ser ansiosa, desde que ella nació perdí toda clase de ansiedad".





