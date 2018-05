"Esta decisión fue muy pensada y meditada por un abanico enormes de factores. Me llevó mucho tiempo por dos razones. Primero por una cuestión física y científica que no podía. Y segundo por analizarlo y no pensando sólo en mí sino en la criatura que iba a traer al mundo. Todos los factores, desde lo importante a lo que no es".





"Tengo una mamá muy grande y mi familia lo tomó con mucha alegría. Sabían que no estaba en pareja entonces cuando lo dije me preguntaron si era feliz y estaba bien, nunca se cuestionó el método, siempre me alentaron. Fue amor, apoyo y emoción de todos", añadió la panelista de "Intrusos".

Y cerró: "Estoy sumamente feliz y emocionada. Cuando Jorge (Rial) dio la noticia se desbordaron las redes sociales. Se me hizo imposible contestarles a todos. Encontré muchos mensajes de mujeres de más de 40 que sentían que estaba todo perdido y no podían. Y con esto se alentaron. Estuve hasta la madrugada contestando. Les decía que mis doctores eran mis guías y luz, que me sentí muy acompañada. Me sorprendió mucho la cantidad de mujeres que me escribió".

se contactó con, quien expresó sus sensaciones sobre esto: