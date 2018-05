Débora DAmato contó cómo fue el día que se realizó la inseminación para quedar embarazada

Débora D'Amato sorprendió en "Intrusos" durante la semana al contar que está embarazada de tres meses. sorprendió endurante la semana al contar que está embarazada de tres meses.





La periodista de 45 años se realizó una inseminación artificial con un donante anónimo y se convertirá en madre por primera vez.





En diálogo con la revista Paparazzi, Débora contó en detalle cómo fue el día en que se realizó la inseminación.

"Esperé en una salita escuchando música que me gustaba hasta que llegó el momento. Y en un quirófano con luz tenue, vi entrar a mi cuerpo al bebé. Fue una película hermosa en cámara lenta", dijo la panelista.





"Estaba tomando la decisión más importante de mi vida sin saber qué iba a pasar. Pensaba en mi papá, en mi mamá, que no sabía del proceso porque no la quería ilusionar", añadió.

"A mi cabeza solo venían cosas lindas de la gente que quiero. Me sentí dueña del mundo. Me llevó tiempo decidirme a ser madre, pero porque no se trataba de mí sino de traer vida al mundo", finalizó D'Amato.





Una valiente y fuerte decisión en su vida.