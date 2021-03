Débora Bello y Diego Torres, emocionados por el cumpleaños de Nina: “Qué lindo verte crecer”

Débora Bello y Diego Torres, vivieron un fin de semana muy especial y pura emoción por el cumpleaños de su hija Nina.

Ambos dejaron emotivos mensajes en las redes sociales por los ocho años de la pequeña.

"FELIZ Cumpleaños. Que siempre sigas sonriendo con el corazón. Mi niña valiente verte crecer motivada y feliz es todo lo que importa!", expresó la modelo.

LEER MÁS: Duro revés judicial para Dalma y Gianinna Maradona tras la denuncia por defraudación contra Matías Morla

Y agregó en su posteo: "TE AMAMOS to the moon and back y mucho mucho mas allá! Mamá y papá".

Por su parte, el cantante expresó: "Hoy celebramos tu cumpleaños, llegaste a los 8 años!!".

"Somos felices con @bellodeb de verte crecer, acompañarte en tu vida y saber que sos feliz! Siempre estaremos para vos! Te ama, papá", finalizó el artista.

LEER MÁS: Luciana Salazar estalló de furia en Twitter al ver a Martín Redrado con otra mujer en Miami