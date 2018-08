De dónde nace el conflicto entre Érica Rivas y Ricardo Darín: ¿Fue por una muletilla actoral?

Érica Rivas y Ricardo Darín tuvieron diferencias en el marco de la obra "Escenas de la vida conyugal", a raíz de la cual la actriz abandonó la pieza teatral. tuvieron diferencias en el marco de la obra, a raíz de la cual la actriz abandonó la pieza teatral.





"Recibí maltratos, y me fui cuando hubo puteadas y gritos fuertes. Yo sentía que podía manejarlo, como mujer que soy simpática, que tengo buen carácter y que en general la gente quiere estar conmigo y se siente bien, pensaba 'yo lo voy a poder hacer', que iba a poder calmarlo o que quizás él venía con otros problemas suyos al trabajo. Muchas veces le pregunté si pasaba otra cosa. Según él, el problema era que yo estaba haciendo las cosas mal como actriz. Me fui de la obra cuando sucedió algo de un maltrato de puteada y gritos fuertes que yo no pude seguir. Eso lo admito, no me hizo bien y no quise seguir porque, además, repito... él pedía disculpas y después hacía lo mismo", dijo la actriz con Luis Novaresio en A24 y disparó la polémica.

"Confrontados", El Nueve, revelaron una versión respecto de la causa de la discordia que detonó la relación artística. El miércoles en, revelaron una versión respecto de la causa de la discordia que detonó la relación artística.

Rodrigo Lussich precisó la interna de los protagonistas de la obra que dirigía Norma Aleandro: "Cuando empezaba la escena, Érica dijo de la nada una frase que tiene que ver con una taza de café, pero la dijo distinto al parlamento de la obra, con el tono de Moni Argento de Casados con Hijos. Ella dijo una muletilla que estaba en el texto de la obra, pero con el tono de Moni cuando ofrecía cafecito (N de la R: Moni Argento decía "¡cafeciiitooo!"). Lo cual generó que se venga abajo la sala, la platea aplaudió a rabiar porque la gente agarró el guiño al vuelo. Esto generó que al final de esa función ella y Darín protagonizaran una pelea que terminó a los gritos que terminó en insultos. Ella misma habló de lo que consideró un maltrato por parte de Darín, que esa noche le dijo 'vos me estás boicoteando la obra'".





Según contaron, después de ese episodio, Rivas habría vuelto a repetir la muletilla de Moni Agento y Darín no se lo habría perdonado.