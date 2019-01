Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"No tengo nada personal con Sol Pérez, me parece una mujer muy completa, talentosa y carismática. Y por eso me llamó poderosamente la atención cuando ella recurrió a una herramienta poco feliz que es el insulto, pero que ella después me lo explica y deja claro, que es que los que sostienen que no pueden mirar más allá de un buen cuerpo terminan siendo un paje..", comenzó David.

"Soy un defensor acérrimo de las libertades de las personas. Tengo la firme convicción de que cada uno puede hacer con su vida, cuerpo e intelecto lo que quiera. Puedo estar o no de acuerdo, pero si cada uno quiere desnudar su cuerpo o su mente por la vida, lo puede hacer perfectamente y yo aplaudo eso", añadió.









"Pero también considero que hay momentos o circunstancias para hacer las cosas, yo fui claro con ella. Dije que es libre de mostrar su cuerpo y también si se quiere acompañado de una frase nutritiva o profundidad. Pero que lamentablemente todavía hay quienes no pueden trascender lo superficial y se quedan con el buen cuerpo, el buen culo, y no van más allá de eso y no pueden analizar lo que hay más allá como una buena frase", afirmó el periodista.









"Todavía lamentablemente esa porción de la sociedad se queda en eso y no les permite más allá de sus propios ojos. Entonces, líderes de opinión como Jimena Barón o Sol Pérez se pierden la posibilidad de dejar un mensaje potente, que modifique el paradigma, porque quienes decodifican ese mensaje se centran en lo superficial, no ellos, sino quienes lo reciben". Y amplió:







"Yo creo que con una sociedad más avanzada no va a ser un problema ponerse en pelotas y dar una frase de sustancia. Para mí, cuando se ha luchado tanto por el feminismo, y una de las cuestiones de la lucha fue la cosificación, justo generar una especie de auto cosificación cuando vos te mostrás en pelotas, la verdad que hoy no le hace un favor a la causa".





"Ahora, el feminismo no es solamente posar en pelotas, la lucha es mucho más profunda que tiene que ver con una revolución paradigmática en términos de cambiar de cuajo las cosas que están mal en la sociedad. Tenes temas mucho más profundos que ponerte en pelotas. A mí me preocupan más los temas como el femicidio que tiene una raíz importante en el machismo, eso es más importante me parece", finalizó Kavlin.





