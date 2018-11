David Bisbal, al borde del llanto, explotó contra la prensa española: "Habéis engañado a mi madre"

David Bisbal manifestó su enojo con la prensa española luego de que abordaran a su madre por la calle para que hablara sobre la batalla judicial que le inició su expareja. Durante un evento,manifestó su enojo con la prensa española luego de que abordaran a su madre por la calle para que hablara sobre la batalla judicial que le inició su expareja.





La mujer intervino en un programa de la televisión española, "Sálvame", para defender a su hijo tras las acusaciones de Elena Tablada, que dio a entender que había estado sola durante durante el parto, algo que María Ferré desmintió.





Asegura que cuando Tablada estuvo de parto, Bisbal se encontraba de promoción y ella se fue a Miami "porque quiso, y durante el parto le pusieron a David una cama junto a la de ella".





"No puede tener queja con mi hijo". La madre del cantante no entiende por qué ahora, que Tablada va a casarse y que su hija es más mayor, ha vuelto a retomar el tema:

Bisbal 1







David pidió respeto para su madre, para sus familiares y para sí mismo. "Habéis engañado a mi madre, una persona mayor que no está al cien por cien. [...] Eso no está bien y vosotros lo sabéis. Si tenéis madre y si tenéis familia sabéis que eso no es lo correcto", manifestó el músico.





"Ha recibido más de 100 llamadas perdidas para que dé declaraciones que yo no voy a hacer. No es mi trabajo, yo soy cantante y no voy a ganar dinero con esto, se merece respeto, nada más", cerró de manera contundente.





¡Mirá el video!





Embed