Dario Lopilato reveló su mala experiencia buscando citas en Tinder

El actor contó que está solo y que intentó utilizar la aplicación de citas pero allí no tuvo suerte por un particular motivo. Enterate.

A sus 39 años, y a pocos días de llegar a los 40, Dario Lopilato confesó que está “solterísimo”. El hermano de Luisana aseguró en una entrevista a la revista Gente que quiere formar una familia, pero no tiene apuros.

Así mismo, Dario reveló la mala experiencia que tuvo al usar la aplicación para conseguir cita Tinder. El actor contó que la utilizó con la idea de conocer mujeres pero no le resultó y apenas le duró una semana : “me cansé de dar explicaciones. Creían que me hacía pasar por Darío Lopilato”, explicó.

Además, consultado si utiliza alguna otra red, como Instagram, para encarar chicas el actor respondió: “Soy medio dormido. ¿Sabés que después de hacer de gay en Pequeña Victoria (Telefe) me empezaron a encarar los tipos!? (risas). A mí me gusta conocer sin buscar, que las cosas se den naturalmente. Soy muy romántico”.

Sobre el "poliamor", Dario fue rotundo: “. ¿Queeé?! No, ni a palos. Jamás! Soy un hombre chapado a la antigua. Si me plantean tener una pareja abierta, me separo. Igual, no juzgo: al que le gusta, cosa suya…”.

Y, sobre la idea de ser padre concluyó que le gustaría pero “Sin apuro. Sé que en algún momento se va a dar. Mi vieja es la que me vuelve loco preguntándome cuándo le voy a dar nietos… y ya tiene cinco!”, por los tres de Luisana con Michael Bublé y los dos de su hermana Daniela.

