Dario Lopilato sobre "Mi hermano es un clon": "No me fijo tanto en el rating, me fijo más en mi laburo"

Grego Rosello y Darío Lopilato presentaron el jueves pasado "¿Qué puede pasar?", la película que protagonizan y que marcó la última participación de Emilio Disi en la pantalla grande. presentaron el jueves pasado ", la película que protagonizan y que marcó la última participación deen la pantalla grande.





El elenco lo completan Luciana Salazar, Osvaldo Santoro, Mirta Busnelli, Luis Ziembrowski, Magui Bravi, Inés Palombo, Chang Sung Kim y Alejandro Muller.





La película, dirigida por Andrés Tambornino y Alejandro Gruz, con guión de Pablo Mir, Miguel Gruskoin, Gabriel Sucari y Alejandro Gruz, llegará a los cines de nuestro país el próximo jueves 11 de octubre.





"Es una comedia para toda la familia y estamos muy ansiosos de que llegue el día del estreno. Si bien es mi sexta película, es mi primer protagónico y fue una experiencia increíble", señaló Lopilato en diálogo con PrimiciasYa.com.





Y destacó: "Desde el primer momento se generó una gran química con Grego, cosa que era fundamental para la historia de estos dos amigos que protagonizan la película. Nunca antes habíamos trabajado juntos, y traspasa esa amistad que se creo entre ambos a través de los personajes".





Por otro lado, el actor se refirió a la dura competencia entre "Mi hermano es un clon" (El Trece) y "La Voz Argentina" (Telefe): "Creo que la tele Argentina es una tele increíble, es única. Uno tiene la oportunidad de ver tele de otros países y nuestra tele es de gran calidad. Yo creo que hay espacios para todos, vamos paso a paso y venimos bien. Yo creo que es una comedia copada y esta bueno que haya mucha variedad. Que se pueda elegir qué ver, es genial".





"Yo no me fijo tanto en el rating, me fijo más en mi laburo. Me enfoco más en eso, me meto a la pileta y no salgo hasta que llegue hasta la otra orilla", remarcó.





Por último, habló de la llegada de Vida, la hija de su hermana Luisana y Michael Bublé: "Fue hermoso. Me bancaron en 'Mi hermano es un clon' porque no daban los días para poder ir a verla, y pedí por favor que me bancar porque iba a verle la carita y me volvía. Gracias a Dios se dieron los tiempos y pude ir a verle la carita. Luisana está muy feliz y tiene ganas de estar en Argentina. Somos muy unidos".