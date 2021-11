Darío Barassi viajó sin su familia a Nueva York y explicó las razones: "Necesitaba..."

Darío Barassi compartió un posteo en Instagram en donde explicó por qué viajó solo a Estados Unidos, más precisamente a Nueva York, sin la compañía de su hija Emilia y su mujer, Luli Gómez Centurión.

"A que vine? Me pregunta mucho la gente y no sé que carajo contestar. A qué viniste gordo? Placer? Obvio un poco si, pero son 22 horas de vuelo y me quedo 3 días no más así que no seria la respuesta correcta", comenzó su mensaje el conductor de 100 argentinos dicen.

"Trabajo? Yyyy no mientas vaqui.. Cierto es que vine a ver una obra puntual para hacer allá, pero la podía ver en utub y lesto. Regalo de cumple?! Si, en parte si, pero también ligué auriculares, gafas y quesos y vinos y gins y libros... Así que tampoco", siguió Barassi.

Y ahí apuntó: "Y entonces? No sé. Lo necesitaba. Hice chinos con el trabajo y con mi familia y me vine. Agradecido tanto con mi laburo cómo con mi mujer que es la 1 y se acomodó para bancar esta escapada".

"Necesitaba resetear un poco la maquina. Frenar un poco, también. No sé a qué vine. Pero vine, y no me equivoqué. Menos respuestas y más impulsos a veces", finalizó.