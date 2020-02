Darío Barassi recordó cuando habló con Jimena Barón por que no quería trabajar con él por ser gordo

Darío Barassi contó que encaró a Jimena Barón cuando no quiso trabajar con él por ser gordo hace tres años en las grabaciones de la ficción "Quiero vivir a tu lado".

"Lo hablamos en su momento. No sé. Cuando pasó, me senté con Jime. A mí no me daña ese tipo de comentarios", indicó el actor en el ciclo "Los Ángeles de la mañana".

Y agregó: "Seguro que lo dijo con humor. Y fue así. Laburamos bárbaro. Lo que ella me contó fue que lo hizo con gracia".

"Soy cero mediático, por eso lo quiero desestimar. No tiene razón sacar otra vez el tema al aire", justificó Barassi.

Su compañera de elenco en el teatro, Verónica Llinás, sorprendió con su punto de vista sobre el escándalo que persigue a Barón y el afiche como prostituta.

"Le sirve para vender. Tiene una actitud provocadora. Es delicado el tema. Por un lado reivindicar a las trabajadoras sexuales. Pero también tiene que ver con la trata, con que no están protegidas y esa es la parte que no está bueno naturalizar", indicó.