Darío Barassi fue víctima de un robo y realizó una fuerte catarsis: "Tengo unas ganas de putear"

"No sé cómo... Pero desde atrás entro un pibe, flaco (envidia) ágil (envidia) y me robó mi celu nuevo... Grité no, intenté bajar del auto peor al pedo el pibe ya estaba a 25 km y lo mío no es correr", comentó el actor con mucha bronca.





"Tengo unas ganas de putear... Aunque suene ordinario y no muy constructivo me parece un pij... vivir así... Pero voy a frenar, calmarme y al menos intentar con este relato exponer algo que de alguna manera sume", siguió.





Y se dirigió al delincuente: "Al pibe que me robó... Vendelo y por favor comete un asado con tus amigos y que sea una noche inolvidable. Si la vida y este presente te ofrecen alguna oportunidad de estudiar o trabajar no la dejes pasar por favor, es más complicado ese camino pero mucho mas digno y gratificante".





Los mensajes de Darío indignado por lo que vivió.





Viernes. Día que amo... Tenía mil planes de cosas que tenía que hacer y me copaban. Esquina, trapito, le digo que no xq mi maquina estaba recién salida del lavadero. Se altera, me empieza a pegar en los vidrios. Heavy. Pero uno esta acostumbrado.. Muy mal acostumbrado (sigue) — dario barassi (@dariobarassi) 17 de mayo de 2019



Hago un par de cuadras. Me da calor, el clima está rarísimo. Bajo el vidrio de atrás, por seguridad...Así de enfermos vivimos en este país... Pero acostumbrados... Muy mal acostumbrados. (sigue) — dario barassi (@dariobarassi) 17 de mayo de 2019