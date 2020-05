Dante Ortega el hijo Guillermina Valdes, sobre la identidad de género: "Podes estar con un flaco y no ser gay"

El joven cuestionó qué es ser hombre o mujer y habló de su experiencia cuando era chico y lo mal que la pasaba en el colegio porque no le gustaba ni el fútbol ni los robots. "Experimentar es parte del aprendizaje", aseguró. Miralo.

Dante Ortega, el hijo mayor de 19 años de Guillermina Valdes y Sebastián Ortega, publicó un video en el que expuso una problemática que lo persiguió durante los primeros años del colegio sobre la identidad de género.

El joven se preguntó "¿Qué es ser macho?" y si se hombre o mujer se nace o es una construcción. Fue ahí donde detalló: "Yo de pendejo soy muy suelto. Me encantaba pegar figuritas de High School Musical, cantar las canciones de Troy (Bolton) y Sharpey (Evans), fanático, la pasaba bomba. Pero cuando iba al colegio, era un infierno, porque las dos cosas que tenía para hacer eran fútbol o jugar con robots", arrancó Dante.

"Y yo decía bueno, me queda jugar con las pibas, me apunto, ya está, empoderado", dijo entre risas y admitió que lo último era un chiste.

Entonces contó por qué la pasó mal en el colegio: "Las dos cosas que tenía para hacer en el colegio era jugar al fútbol o jugar con los juguetitos típicos de hombre, los Transformers, todo para tirar tiros, un embole. Yo no quería hacer ninguna de las dos y me iba con las pibas y la pasaba bomba".

"Yo decía, ¿cómo se divierten estos flacos?", se preguntó.

"Mi hermana siempre odió las Barbies, y mi abuela la llevaba obligada a la casa (donde vendían el popular juguete). A mi me encantaban, pero nunca me llevaban. Yo iba con mi primo a los autitos y no quería estar ahí, quería estar en la casa de Barbie", dijo.

Dante compartió algunos mensajes que le mandaron sobre la clasificación de "mujer y hombre" son conceptos que se construyen socialmente. "No. También fueron oprimidxs de chiques, solo que nosotros abrimos el debate", dijo.

"Lo mejor es que cada uno haga lo que quiera, sin prejuicio, sin creerse mejores", agregó y sumó para concluir: "Lo mejor es que cada uno haga lo que quiera, sin prejuicio, sin creerse mejores. Total, puede haber pibes que juegan al fútbol y le gustan los pibes, y otros que se pintan las uñas y le gustan las pibas. Experimentar es parte del aprendizaje. Hay mucha determinación en lo que es ser mujer, ser hombre, hetero, gay, bisexual. Vayamos borrando toda esa cosa".

