Danna Paola hizo estallar a la novia de Ricky Montaner, Stefi Roitman

Danna Paola es la actriz y cantante mexicana que todos señalaron como la tercera en discordia en la separación de Tini Stoessel y Sebastián Yatra.

Y ahora, una serie de stories en su cuenta de Instagram generaron un revuelo entre Ricky Montaner y Stefi Roitman.

Y no precisamente porque se la vincule sentimentalmente con el integrante del dúo Mau y Ricky, sino porque ella estuvo en la fiesta Bresh donde también estaba el hijo de Ricardo Montaner y donde previamente se grabó bailando y perreando con la ex del actual de Roitman, Sofía Reyes. Paola hizo público que estaba en la fiesta junto a Sofía Reyes y junto a Ricky Montaner.

Mientras en el mundo se preguntan si Stefi Roitman está embarazada, un escándalo quedó sembrado en el seno de la pareja con las stories de la protagonista de la serie Elite.

Recordemos que Sofía Reyes y Ricky Montaner tuvieron un noviazgo que duró cuatro años y durante ese tiempo cosecharon muchos fanáticos de diversas partes del mundo debido a sus respectivas carreras artísticas. Sin embargo, la pareja se separó en 2019 de manera sorpresiva y sorprendió a sus seguidores.

Recientemente, Sofía reconoció que la familia Montaner la acercó mucho a Dios: "Desde chiquitita me hacía muchas preguntas y siempre he sido así. Crecí en una familia católica que siempre ha creído en Dios pero yo no entendía mucho esa conexión porque en mi casa no éramos tan practicantes. Con el tiempo pasaron ciertas cosas en mi vida, sobre todo un momento de mucho miedo en cuanto a un tema de seguridad de mi familia, que me hizo buscar más a Dios", recordó.

Y luego agregó sobre el vínculo con el clan Montaner: "Como no sabía a quién pedirle ayuda y ese fue el principio de mi relación con él. Después entro en relación con una familia muy diferente a la mía, que era muy cristiana y empiezo otro ángulo de mi relación con Dios, muy distinto con el que yo crecí".