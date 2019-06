Daniela Urzi dio detalles de la terapia que utilizó en medio de su separación de Pablo Cosentino

Daniela Urzi y Pablo Cosentino se separaron tras doce años juntos y un hijo en común, Thiago. En abril de este añose separaron tras doce años juntos y un hijo en común,





La modelo contó qué terapia realizó para poder llevar adelante el final de la larga relación.





"Antes de tomar la decisión comencé a hacer Theta Healing, un proceso de sanación interna y meditación para conocerte a vos mismo", reveló a revista Caras. reveló Urzi

"Cuando se trató el tema de la separación, me preguntaron por qué lo veía como una frustración", agregó.





Y explicó: "Yo les dije que cuando uno se casa lo piensa para toda la vida, y ahí me replicaron: '¿Pero qué te pasó en todos estos años, no fuiste feliz?' Sí, lo fui. 'No tenés un hijo increíble?' Sí, absolutamente. 'Entonces, ¿por qué lo ves como algo frustrante?'".





"Ahí me di cuenta de que no es ningún fracaso. Porque fueron 12 años impresionantes, intensos, con un hijo increíble y un marido y padre que no podría haber elegido mejor", aseguró la modelo.





"Quieras o no, la relación de pareja te da un montón de cosas, y a nivel personal crecés muchísimo", concluyó.