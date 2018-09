Daniela Katz se casa con Diego "El Ruso" Rodríguez: "Él es de esas personas que se encuentran poco en la vida"

Daniela Katz y el arquero Diego "El Ruso" Rodríguez se casarán el próximo 22 de diciembre. Tras un año y dos meses de relación, la periodista deportivay el arquerose casarán el próximo 22 de diciembre.





En diálogo con PrimiciasYa.com, la conductora de "Maratón 2018" (TV Pública) contó los detalles sobre la relación que mantiene a más de 18 mil kilómetros.





"Estoy muy feliz, la verdad es que encontré una persona que vale oro, un hombre distinto. Suena como una frase hecha, pero es una persona que en todos los aspectos de mi vida me llena. Es buena gente, buen hijo, amigo, buena pareja y no dudo que un día sea un buen padre", señalo Daniela.





Sobre la propuesta de matrimonio por parte del futbolista, Katz recordó: "La noticia me puso muy feliz, me sorprendió. Fue en mayo en una de las visitas a Japón. Fuimos de costado a una playita y me miraba y miraba, por ahí siempre digo que no es tan expresivo, y de repente me dice '¿te querés casar conmigo?'. Luego me aclara 'no sé si es la forma (porque no tenía anillos y nada), pero quiero casarme con vos'. No dudé y le dije que sí".





"En ese momento empezamos a ver qué fecha era posible y decidimos que sea el 22 de diciembre ya que pueden venir varios jugadores de fútbol que están con sus días libres. Es un año de mucho esfuerzo, de muchas idas y venidas, de esperarnos hasta las dos de la mañana para poder hablar con él siendo allá las dos de la tarde horario en el que volvía de entrenar. Pero pasando esto, que era lo más fuerte y duro, estábamos convencidos que después sería todo más fácil. Ahora estamos organizando el casamiento, Claudia Arce me hará el vestido y es lo que más colgado tengo. Pero en el resto vamos bien", agregó.





, sostuvo: "Diego es de esas personas que se encuentran poco, a lo mejor como decía antes no es tan expresivo desde la palabra pero sí desde los hechos, y sus padres son exactamente iguales. Son de esas personas que no te van a decir 'te quiero' pero te demuestran el cariño con hechos. Por ejemplo, la segunda vez que viajé a Japón, no tenía a nadie que me lleve a Ezeiza, y me iba a tomar un remís. Y los padres vinieron de sorpresa desde Mar del Plata solamente para llevarme al aeropuerto. Eso habla de calidez humana que tienen y Diego la heredó". Sobre la relación que mantiene a más de 18 mil kilómetros de distancia con el ex arquero de Independiente sostuvo:





"Nunca fui a tomar un café con un jugador de fútbol, pero cuando me di cuenta de la calidez humana de él, no puedo por un prejuicio perderme la oportunidad de estar con una persona que va a ser muy importante en mi vida. No me equivoqué", indicó, sobre el prejuicio que tenía sobre los futbolistas.





"A la tercera salida de conocernos, estábamos con unos amigos de él comiendo un asado. En un momento me llama mi hermana diciéndome que lo habían internado a mi papá. Yo dije que me disculpara porque me tenía que ir al hospital y Diego se quedó conmigo desde la 1 de la mañana hasta las 8 de la noche, cuando aún todavía no éramos nada. Luego se fue manejando a Rosario. Eso que hizo fue increíble". Luego, reveló:





"Estamos en contacto todo el tiempo. Hacemos videollamadas, audios, llamadas formales, cartas... En ese aspecto tratamos de estar súper pendientes y a la expectativa de que el otro no necesite nada", finalizó la conductora sobre las claves para sobrellevar la relación a distancia.