Daniela Cardone habló de su affaire con Luis Miguel: "Nos dimos unos..."

Daniela Cardone estuvo en "PH: Podemos Hablar" (Telefe) y habló sobre su relación con Luis Miguel, y ante la insistencia de Andy Kusnetzoff, terminó dando detalles de su encuentro con el ídolo. En la noche del sábado,estuvo eny habló sobre su relación con, y ante la insistencia de, terminó dando detalles de su encuentro con el ídolo.





"¿Vos me vas a negar también que pasaste una noche con Luis Miguel?", le preguntó el conductor dando pie a una confesión. Sin embargo, la exmodelo comentó: "Me fraternizó mucho, me enterneció él. Hablábamos y en un momento nos dimos un beso", agregó la actriz, quien también confesó que hace dos años que no tiene sexo.





Agregó: "Sí, pasé una noche con él, pero pasé una noche con un grupo. ¿Vos me preguntás si tuve sexo? No", le respondió. "Escuchame, ¿pero no pasó nada?", insistió Andy.





"No, un besito por ahí, pero nada más. Unos besitos, un chupón", se sinceró en la mesa Cardone ante la mirada expectante de los demás famosos invitados.





"¿Besa bien Luismi?", indagó Lali Espósito, quien prestaba mucha atención a lo que Daniela contaba sobre su vínculo con el astro mexicano. "Muy, lindo, lindo, pero nada más, un besito. Pero hablaba todo de su mamá él, todo el tiempo. Existió un besito, un chupón", repitió. indagóquien prestaba mucha atención a lo que Daniela contaba sobre su vínculo con el astro mexicano.repitió.





Luego, Kusnetzoff quiso saber: "¿Por qué no siguió?", y ella respondió: "Porque no, de verdad, porque me fraternizó mucho, me enterneció él. Hablábamos y en un momento nos dimos un beso".





"¿Y el chupón cuándo se frena?"





"Cuando sigue hablando de su madre. Es un tierno él, es un tierno", concluyó Daniela, quien, consultada sobre si hubiera seguido, afirmó que es "muy tímida".





¡Mirá el video!