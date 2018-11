Daniel Vila: "Macri mezcla su fanatismo por Boca con el poder y la autoridad que tiene"

Tras años de dolencia en su columna vertebral, en agosto pasado, Daniel Vila se operó en Nueva York y emprendió una recuperación que hasta el momento le generó resultados de optimismo. "Me siento muchísimo mejor. Pasé un año durísimo, de muchas operaciones, la última la tuve en Nueva York donde me terminaron de acomodar la columna vertebral. A partir de ahí empecé un proceso de rehabilitación que todavía dura y que me faltan tres o cuatro meses para completar. No tuve miedo. Yo llevo muchos años con el dolor. Casi un compañero. Es como tener una piedra en el zapato, a veces te duele más, a veces te duele menos, pero siempre te duele, eso te modifica cuestiones de tu personalidad: el humor, las ganas de hacer cosas, te tira o cuando no te duele un rato te levanta pero es un compañero complicado. Pienso que ya pasó lo peor. Soy optimista en función de los cambios que he visto en estos dos meses y medio", contó sobre su última operación y sobre el proceso de rehabilitación.





Vila fue presidente de Independiente de Rivadavia de Mendoza y fue un hombre fuerte entre los clubes del fútbol local. Su palabra sobre la problemática de los barras en nuestro país siempre tuvo un peso importante. Y ante la decisión de Mauricio Macri de querer que la final de la Copa Libertados tenga público visitante, Daniel opinó: "Yo me pregunto: ¿Qué cambió del domingo a hoy? Hasta el domingo no podía entrar el público visitante. El fondo de la cuestión no cambió nada. Habría que preguntarle a él por qué lo hace. Yo creo que se mezclan las cosas. Su fanatismo con el poder y la autoridad que tiene. Yo creo que para tomar una decisión de este tipo habría que hacer muchísimos cambios en el tiempo desde la infraestructura en los estadios, cambiar legislación...".

Embed



"Somos hijos del rigor. Las barras están compuestas, en la mayoría de los casos, por delincuentes que se dedican al narcotráfico, a la venta de drogas, muchos responden a la política... Vos me decís que vamos a dar una imagen al mundo, el mundo está acostumbrado a eso. La imagen anormal es la nuestra. De que no haya visitantes. Donde hay tribunas totalmente vacías", añadió.





TINELLI CANDIDATO "La política como cualquier actividad tiene un curso enorme. Vos tenés que pasar por determinado lugar para aprender. No es que yo me dedico a hacer política porque se me da la gana. Yo creo que ese curso Tinelli no lo ha hecho. Me parecería fantástico que se dedique a la política, te aclaro, pero no creo que esté hoy en condiciones de tener un cargo como Presidente". Embed

SITUACIÓN DE LOS MEDIOS "La situación es muy complicada. Yo voy a decir algo que no es políticamente correcto: hasta que no se modifiquen ciertas normas como son los convenios colectivos de trabajo es muy difícil que los medios subsistan. Yo te pregunto: ¿Qué va a pasar con los diarios de papel y a corto plazo van a tener que prescindir de muchísima gente? Pero no porque le sobre sino porque no hay tareas. El tipo que trabaja hace 30 años en la imprenta, cuando sea digital qué hace. Creemos que las conquistas laborales son conseguir cada vez más derechos y tener menos obligaciones. Yo creo que los países que tiene problemas como el nuestro, a Japón le han tirado dos bombas atómicas, pero han salido de esas crisis trabajando. No trabajando menos. Hasta que nosotros no entendamos esos, que tiene que haber más movilidad laboral, que acá hay que pelear por trabajar más, más fuentes de trabajo, es más difícil que salgamos". Embed PRÓXIMA ELECCIONES "Falta muchos para las elecciones. Hay una tercera alternativa con gente muy valiosa. Y que todavía no se expresan. Puede ser que Cristina compita con Macri. En lo personal no veo eso. No veo esa competencia. Por Cristina. Y por Macri también. La tiene complicada. Yo creo que sería muy sano para la sociedad tener la posibilidad de elegir otra alternativa en el medio". Embed GESTION MACRI "Está claro que la economía no mejoró, creo que la seguridad tampoco mejoró. La salud no mejoró. La educación tampoco. ¿Qué mejoró? La idea de rescatar algunos valores que la sociedad había perdido. Como los valores de la honestidad con todo esto de la corrupción. Por eso es importante no votar por descarte y que exista una tercera vía. El voto es muy importante porque decide tu futuro por cuatro años. Hace tres años votamos a Macri, algunos la están pasando mejor, la mayoría peor, pero fue una decisión que tomamos con nuestro voto. A los grandes grupos concentrados Macri le dio todo. Clarín por ejemplo. Nunca le dieron tanto y tan rápido como en este gobierno. Le dio la normalización de la fusión Cablevisión – Multicanal. Le dio la posibilidad de funcionar la posibilidad de fusionar eso con Telecom y Fibertel. Hoy es una mega empresa latinoamericana. A eso sumale que le dio por lo que Telefónica y Telecom habían pagado 500 millones de dólares que es el espectro, se lo dio por 70/80. Terminó de darle todo para conformar una empresa de telecomunicaciones de las más grandes de Latinoamérica. Eso es peligroso porque cuando generás un polo en telecomunicaciones de este tamaño es muy complicado". Embed



dijoconductora decuando le tocó presentar estar tarde la nota con su esposo, el empresario de medios