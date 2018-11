Daniel Vila: "Estoy acostumbrado a que digan que el canal es massista, kirchnerista y macrista"

La entrevista arrancó antes de lo previsto, cuando Fantino arengó al empresario a que ofreciera su punto de vista político sobre la nueva alternativa planteada por el peronismo, tema que se estaba tratando con los integrantes del ciclo. Ya sentado frente al invitado, el conductor le preguntó a Vila por sus inicios en los medios.

"Por una cuestión fortuita. Me recibí de abogado en el 76 y después mi padre me invita a trabajar en su empresa constructora. Una persona que le debía plata a mi padre me habla para pagarnos con una radio. Y aceptamos. Alguien tenía que hacerse cargo de esa radio y mi padre me mandó a hacer el trabajo".





Línea editorial de América

¿Cómo te manejás como el líder de un Grupo tan importante con el Gobierno de turno?

"Yo no soy yo. Las consensuamos las decisiones importantes que tienen que ver con la línea editorial. Hay otras decisiones, las del día a día, que no. Las relaciones con un Gobierno siempre son relaciones de tensión".

Tiene que haber tensión, razonó Fantino.

"Si, porque el periodismo lo necesita. El periodismo crítica e investiga y cuando se encuentran cosa, al Gobierno no le gusta".

¿Cómo te bancás cuando te llaman de algún Gobierno para apretarte y decirte que no estaban de acuerdo con algo

"Me pasó en todos los gobiernos. No es fácil pelear con el estado porque tiene muchas herramientas. Ahora estamos en América, bajo una licencia que nos otorgó el Estado".

"Con Néstor me llevaba muy mal y la primera reunión que tuvimos fue en la Casa Rosada. Me llamó Alberto Fernández para hablar de las cosas que no estaba conforme. Y en un momento entró al despacho de Fernández el Presidente. Lo saludé y tomamos en un café. En un momento me dijo que tenía que entregar el manejo editorial de una persona en particular. No era un chiste. Le dije que de ninguna manera lo íbamos a hacer. Y que además ese gobierno estaba lleno de gente corrupta. En un momento pensé que iban a entrar los Granaderos y me iban a sacar de las pestañas".

Salí caminando y llegué hasta el Museo Renault y me tomé un café. Llame a mi socio y le dije que me había mandado una cagada. Me dijo que había hecho lo que correspondía. Con el tiempo, la relación (con Néstor) se fue recomponiendo.

"Con Cristina no tuve relación, prácticamente", aclaró luego.

¿Este Gobierno cómo es?

"No es lo mismo que con los demás. Son más sutiles y finos. No piden tantas cosas. La relación es más fácil, pero también es una relación de tensión".

¿Cómo es argentina para el empresario de medios?

"Argentina tiene una torta publicitaria muy chica y se reparte entre ls actores de manera diversa. Las plataformas tecnológicas te van comiéndola torta y se complica... y si le sumás que el estado no invierte en comunicación, el ingreso se achica mucho. Y si para eso le sumás que hay leyes y convenios de trabajo que no se han adaptado a la tecnología se va haciendo muy difícil".

Redes sociales

¿Como manejás los sellos que le ponen al canal: por ejemplo, que América es "Massista"?

Yo no soy fanático de las redes sociales y lo que pase allí no me afecta, pero que digan que le canal es "massista", es como que digan que el canal es kirchnerista o Macrista. ¿Sabes por qué? Por qué en este canal hacemos periodismo. Estamos haciendo bien nuestra tarea. Tal vez lo del canal "massista" se deba a mi amistad personal con Sergio Massa, pero yo he aprendido a separar la relación personal con el trabajo. Este Canal debe haber sido uno de los canales que más le ha pegado Massa.

¿Y con cambiemos, no se pusieron picantes?

"No nos pusimos picantes nosotros. La realidad fue la que se puso picante. Nosotros somos meros observadores y damos nuestra opinión. Pero es muy difícil dar una opinión positiva en este momento tan complicado en nuestro país.

"De este Gobierno ya ha pasado tener tres cuartas partes y estamos en el peor momento. Hace 30 días pensábamos que todo explotaba. Es difícil pensar que todo vaya a cambiar".

¿El problema recurrente de la Argentina?

"Acá hay dos problemas que no hemos podido resolver nuca. La reforma impositiva, y el problema de la reforma laboral. Nadie se anima a ponerle el cascabel al gato. Después de las reformas de Perón, Argentina se quedó. Hasta que no cambiemos la legislación laboral, este país no tiene futuro. Vamos q quedar aislados del mundo".





La locura por el Rating y por qué en América no hay presiones por los números.

"Acá no presionamos. Los que presionan son los conductores. Yo creo que eso es una deformación profesional porque no te dice realmente qué hora es. Eso pasa con IBOPE. Su sistema tiene un atraso fenomenal. No es creíble. Son 800, 900 aparatos para medir cuatro millones de hogares".

Las barras y el narcotráfico

"En argentina hay mucho tráfico de drogas pero no está organizado porque todavía no ha aparecido un capo, pero el día de mañana podría usar a las barras como cadena de distribución. El día que aparezca un Chapo Guzmán, tienen todos los medios para armar su cadena de distribución".