Daniel Vila: "El gesto de Cristina con Macri fue coherente"

Por primera vez en la historia del programa, Daniel Vila, presidente del Grupo América, se sentó a la mesa de "Polémica en el bar", ciclo que encabeza Mariano Iúdica.

El empresario dejó varios títulos destacados en la charla y de movida se prendió en la pregunta propuesta por Luis Ventura que lo hizo hablar de la medidora de audiencia IBOPE, empresa que perjudica bastante al canal América y beneficia a Telefe y El Trece.

"Tengo mi criterio sobre la medidora no de ahora, siempre. En 2008 fue la primera vez que plantee las irregularidades de las mediciones, fuimos al Tribunal de Defensa de la Competencia, en ese momento y se tuvo que sentar la gente de IBOPE y explicar y no le quedó otro remedio que decir la verdad que era que hacía 10 años que no movían los People Meter. En 10 años en un hogar pasan muchas cosas, gente que se muere, gente que nace", explicó Vila sobre su antigua pelea con la única medidora de audiencia de la Argentina.

Y agregó: "Hubo un People Meter que encontramos que estaba supuestamente colocado donde vivía una familia pero vivían cuatro estudiantes".

"Hay dos canales arriba que les toca la mayor parte de la torta publicitaria y después venimos el resto. Es un negocio que viene de hace tiempo, que no se ha variado, pensemos que hoy cualquiera que tiene un teléfono celular, el prestador del servicio sabe a dónde viajamos, qué nos gusta comer, pero no podemos medir la televisión. Las medidoras están variando y modificando la clientela. La mayoría de sus clientes son aquellos que están en el mundo digital y la tarta publicitaria es una sola y se reparte entre los medios tradicionales y los digitales. A ellos les conviene mucho más virar el reparto de esa torta al mundo digital que dejarla en los medios e instalan cosas como que la televisión no se ve y está pasada de moda", enfatizó.

Asunción de Alberto Fernández

Daniel Vila estuvo en el Congreso de la Nación en la asunción de Alberto Fernández como presidente. "

"Me pareció un acto bien organizado, tranquilo, donde no hubo ningún tipo de exabruptos. De mucho respeto. Había algo que cambió. El mensaje del presidente me pareció muy bueno. La vicepresidenta estuvo tranquila y ese gesto que tanto se vio en los medios al darle la mano a Macri y no mirarlo hasta fue coherente con lo que ha dicho. Siempre digo lo mismo, hay ciertos límites en la vida y la familia es uno de ellos. Y cuando te metés con la familia de una persona no pretendas que sea afectuosa, está bien que le diera la mano pero fue un gesto de desprecio por eso que te digo que hay un límite", expresó Vila sobre la actitud de Cristina Fernánez con Mauricio Macri.

Hace unos meses, Vila declaró en "Animales Sueltos" que Macri lo extorsionó con una causa penal. Mariano Iúdica le preguntó que actitud tomaría él si se lo cruza. "Espero no encontrármelo, no me gustaría, se metió con mi libertad y mi familia", dijo. "La libertad es una cosa muy sagrada. Pero cuando interponés una denuncia penal y cuando ese alguien te da lo que vos querés porque accedió a la extorsión y después sacás la denuncia penal, la verdad son cosas que a mí no me gustan y no las haría".

