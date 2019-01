Daniel Scioli salió corriendo cuando le preguntaron por Gisela Berger: "Alcanzame, si podés"

Daniel Scioli sigue sin querer hablar sobre Gisela Berger, luego de que la modelo lo denunciara por amenazas. sigue sin querer hablar sobre, luego de que la modelo lo denunciara por amenazas.

Ahora, a semanas de lo sucedido, las cosas no parecen haber cambiado tanto. Una cronista que se encontró con el ex Gobernador de Buenos Aires en Mar del Plata intentó pararlo para preguntarle por la modelo, pero no tuvo suerte,

Scioli salió corriendo al instante que la periodista lo indagara sobre la madre de su hija Francesca.

"Scioli salió corriendo cuando le pregunté por Gisela, haciendo uso de su habilidad deportiva", relató Maite Peñoñori, antes de mostrar las imágenes en las que se ve como el hombre contesta dos breves preguntas sobre Mar del Plata.

Mirá el video!

