Daniel Osvaldo, lapidario con la sociedad argentina: "Ustedes no se merecen un Mundial... ¡Nefastos!"

El ahora cantante de Barrio Viejo fue lapidario con sus palabras y le apuntó, directamente, a los resultadistas.

Comparó el amor que se le tiene a la selección y a Lionel Messi con el de una novia que te por un lado te ama y por el otro te engaña. Esa metáfora o parte de su vida real fue el puntapié para dejar en claro cuál es su postura ante las críticas y memes del papelón deportivo más grande los últimos 40 años.

Recordemos que Daniel Osvaldo está radicado en Lanús tras su paso por el fútbol internacional y un triste final en Boca por una pelea con Guillermo Barros Schelotto.





Osvaldo se nacionalizó italiano y formó parte de la selección de ese país pero no llegó a jugar una Copa del Mundo.

LA CARTA DE DANIEL OSVALDO:

Señores resultadistas : Ustedes me hacen acordan a mi ultima novia, Macarena, que mientras estaba a mi lado me decia q era el amor de su vida, pero cuando salia de mi casa se iba con otro tipo, infinidades de veces y aunque la perdoné siguió haciendolo, la mina me queria solo cuando estaba fisicamente con ella, porque ahi se sentia q ganaba, despues me humillaba ante los demas con sus actos y sus actos decian literalmente, "me cago en vos y en tu amor" aunque mañana si me das el resultado esperado te quiero de nuevo... Bueno, eso hacen ustedes señores, Messi es el amor de sus vidas hasta q no nos hace ganar, entonces ahi le meten los cuernos diciendo q es un inutil y q es Ronaldo el mejor, la Argentina es el amor de nuestras vidas hasta q pierde, ahi le metemos los cuernos con Brasil, Francia, Alemania, España, Portugal, con el q sea, porque les tiramos flores a los demas, y los nuestros de repente q se mueran, son una verguenza, son lo peor de lo peor... Facil así no ? Pero dejen q les diga algo, ustedes son como Macarena, hacen memes, se creen vivos, se rien y se cagan el nuestra Seleccion, en nuestro Pais, y saben q es lo q no se dan cuenta ? Q se cargan solos con los memes, q sus palabras los definen, ustedes no se merecen un Mundial, no se merecen un buen resultado, porque los q aman de verdad a nuestra seleccion estan en la cancha, y algunos otros pocos los bancamos en todas, y ustedes son como Macarena, piensan q son vivos riendose y humillando a quienes quieren darle lo mejor para q sean felices, pero se humillan a ustedes mismos castigando y denigrando a quienes les perdonaron todo por amor a nuestra seleccion y a nuestro pais. Ahora hagan memes y diganme cornudo, prefiero ser cornudo, "como nuestros jugadores" (metaforico) antes q ser como ustedes, traicioneros y sin amor. Aguante Argentina ! En las derrotas y fracasos aun mas ! No sean tan atorrantas, amen de verdad y alienten mas alla de todo, solo asi vamos a ser grandes de verdad. Y sino... Sigan siendo como Macarena... NEFASTOS !#aguanteargentinamangadeputos