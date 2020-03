Daniel Osvaldo habló por videollamada con Momo... ¡Y hubo un inesperado final!

Daniel Osvaldo tuvo una divertida charla con Morrison a distancia través de una videollamada que terminó de manera inesperada.

El futbolista de Banfield se comunicó con su hijo, Momo, quien está cumpliendo la cuarentena obligatoria en la casa de su madre, Jimena Barón.

La misma quedó registrada en video en Instagram. Momo terminó abruptamente la comunicación un tanto enojado.

"Se enojó porque le gané al piedra, papel o tijera. Ahora no me habla", explicó el futbolista entre risas en una de las historias que subió.

LEER MÁS: Jimena Barón y Daniel Osvaldo, otra vez juntos

Y agregó con humor: "Monito no me habla ahora. Está re enojado. Dice que le hice trampa porque le llegaba tarde la imagen y dice que yo sacaba la mano después".

LEER MÁS: Se agrandó la familia y Daniel Osvaldo presentó al nuevo integrante

"Está re enojado. Los audios no se escuchan. No sé por qué cuando grabás la pantalla, no se graba el audio. No es que lo subo sin audio. Sería genial que escuchen. ¡Se pegó una calentura! ¡Qué chabón calentón! No sé a quién sale, la verdad", finalizó Osvaldo.