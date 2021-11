Daniel Osvaldo se emocionó al recordar la primera vez que vio a Diego Maradona

Daniel Osvaldo estuvo como invitado el lunes a Los Mammones, América, y recordó la primera vez que vio en persona a Diego Maradona, ¡en su casa! cuando recién daba sus primeros pasos en el fútbol en la primera de Huracán.

“Lo conocí cuando hacía poco había debutado en Huracán, yo tenía 17 años. Tenía dos representantes que trabajaban juntos: uno es Darío Decoud, y el otro era el Vasquito Olarticoechea. Él sabía que yo era fanático enfermo de Diego y un día me dijo: ‘Agarrate una camiseta de Huracán, la que usaste el sábado, y una de Boca, que te voy a llevar a ver a un amigo’. ‘¿Y la de Boca qué tiene que ver?’, le pregunté. ‘Vos llevala’, me dijo. Yo no me imaginaba ni loco adonde íbamos. Yo le preguntaba y él no me quería decir”, comenzó su relato el ex futbolista.

Y siguió emocionado: “Llegamos a Devoto, a la casa de los padres de Diego. Tocamos timbre y abrió la puerta él... Lo cuento y me dan ganas de llorar. Abrió la puerta él y me puse a llorar, claramente. No lo podía creer. Y me dijo: ‘¿Qué hacés, Danielito? Pasá. Jugaste bien el sábado, te vi, pero el técnico te tendría que haber puesto más tiempo, jugaste 15 minutos nomás’. Sabía que había jugado, yo no lo podía creer”.

“Estuvimos un rato largo hablando ahí. Le regalé mi camiseta y se la puso. Me la hizo firmar y le tuve que pedir un vaso de agua porque me temblaba la mano. Y le digo: ‘¿Cómo yo te voy a firmar una camiseta a vos? Vos me la tendrías que firmar a mí'. Bueno, me firmó la de Boca...”, dijo el cantante entre risas y reconoció que ya le escribió dos temas.

Y dio detalles de esa primera despedida: “Me dijo: ‘Bueno, ahora te doy mi número de teléfono, ya sabés dónde vivo... Y si no me venís a visitar, sos un botón’”.

En tanto, Daniel Osvaldo aclaró cómo y cuándo nació su relación con Gianinna Maradona, que primero fue de amistad: “Nos conocimos hace varios años, desde hace 6, 7 años... Siempre fuimos muy amigos y como diría nuestro ex presidente Macri, pasaron cosas”.

“Pero nunca pasaron cosas: siempre nos dijeron que era obvio de que estábamos juntos. Siempre nos acusaron de eso, entre comillas. Y no, nunca. Ahora sí estamos juntos”, finalizó Osvaldo.