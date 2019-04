Guillermo "el Pelado" López estuvo en el programa "PH: Podemos Hablar" de Andy Kusnetzoff en Telefe y hablaron sobre cómo era la relación entre ellos en aquel momento de "Caiga Quien Caiga". estuvo en el programadeenhablaron sobre cómo era la relación entre ellos en aquel momento de





"No está bueno que estemos todo el tiempo sacando internas que se dieron hace 20 años en la televisión, lo importante es como estamos hoy", comenzó diciendo Andy.





"Nosotros también tuvimos un tema, yo me sentía agredido porque él fue la continuidad mía en CQQ, no coincidimos nunca. Tenía que ver con eso de la competencia y los egos. Yo lo veía a este y como es altanero y canchero pensaba que cuándo me veía no me saludaba bien", continuó.

cqc.jpg



el Pelado dijo: "Se empezó a armar como una rueda. Me lo cruzaba en un evento y pensaba que no iba a hacer de esto un problema, pero no le iba a dar cabida tampoco, y él lo sentía. Con las redes sociales se magnificaba todo, porque por ahí hacía algo en la radio que era similar a lo que hacía él, pero yo no lo había escuchado, y la gente le decía que lo copiaba. Él se calentaba porque no me conocía". Luego,dijo:





"El otro día tuve la oportunidad de hablar sobre todo este lío, más allá de que nos venimos mensajeando y tenemos buen vínculo desde hace bastante tiempo", continuó contando Guillermo.

"Yo lo que quería reivindicar es que si él sintió que algo era injusto porque no me conocía, y yo estaba a la defensiva, el gesto de caballero de un día venir y decirme, 'pelado ya está, hoy me vas a conocer', está bueno. Me parece un buen ejemplo en este tiempo en donde mucha gente piensa que hacer una carrera es pelearse con todo el mundo. Yo vengo de la escuela de Badía, que en su último discurso habló de la emoción que le daba tener una trayectoria. Yo siento que humildemente en estos 20 años vengo forjando una carrera", agregó López.

Embed







"Estamos acá y eso es lo importante", señaló Andy. "A mí me alegró las charlas que hemos tenido, porque sos un tipo que considero que hace bien su laburo", lo elogió el Pelado.





"Lo que originó todo esto, lo de Malnatti, si me dolió porque lo tenia como amigo. Cuando me necesitó estuve, me pareció raro, no sé por qué fue", indicó dolido Kusnetzoff.





"A mí lo que me hizo ruido es que hoy en día, que la gente no llega a fin de mes, hablar de millonarios, personalmente me molesta", acotó López.





"Lo bueno es que estamos todos ubicados", concluyeron dando por terminado el tema.