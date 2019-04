Daniel Malnatti: "Aunque el público creía que en CQC éramos todos amigos, en los hechos no era tan así"

Luego, aprovechó para reflotar el enfrentamiento entre Pergolini y Andy Kusnetzoff y disparó: "Me voy a contestar una pregunta que antes no pude responderme. ¿Por qué Andy y vos son millonarios? Vos, porque sos un genio, un crack, un tipo diferente. Andy, no sé".

Cerca del final de su participación en el programa, y después de muchos años, Mario volvió a compartir aire con Malnatti , su ex compañero de " CQC" .

El periodista y el conductor coincidieron en el ciclo. Se elogiaron mutuamente y no faltaron los palitos para

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Daniel quien reflejó sus sensaciones tras su charla al aire con Pergolini.

"Estoy muy contento de haberle podido agradecer a Mario la confianza que siempre tuvo en mí. En los 11 años que pasaron desde que me fui de CQC apenas lo había cruzado en algún pasillo y no era esa la oportunidad. Además sabia que él estaba muy enojado por mi partida", explicó el periodista.





Y aclaró: "Por otro lado, es bueno recordar que la tele es básicamente una ficción, una novela de lo real y aunque los espectadores creían que en CQC éramos todos amigos, que teníamos esa confianza que se transmitía al aire, que después de programa íbamos a tomar cerveza con maní... En los hechos no era tan así".







"La cultura y dinámica del grupo estaba manejada por una especie de sistema de castas: conductores por un lado, cronistas por el otro, y productores más allá. Y la comunicación entre cada casta no era todo lo rica o fluida que uno puede imaginar en un grupo de amigos. Tal vez, era todo lo contrario".





"Además, Mario no sólo era el dueño de la productora, the boss; representaba un poder que iba más allá de lo económico-empresarial: el era el líder de una banda de rock. Con todo lo que eso implica", recordó Malnatti de esos años de "CQC", fundamentó.





Y aseguró: "Así aproveché la ocasión de la entrevista en TN para decirle que valoro muchísimo que haya puesto una ficha en mí, que eso cambió mi vida para mejor".







"Y me quedó otro reconocimiento: se refiere a lo que Mario hizo por la tele. Y no me refiero sólo a los productos que puso al aire que fueron disruptivos, creativos y que por eso se exportaron a todas partes del mundo. Sino porque además eran caros. Sí, muy caros. Mario y Diego Guebel creyeron que la tele podía ser una industria: invertían, daban trabajo, crearon proyectos artísticos".





Y analizó sobre la pantalla actual: "Hoy que la tele se hace como en la concepción de Sofovich, con una manzana y un cuchillo. Hoy que en el país en general los empresario compran más leliqs que máquinas. Hoy que el temperamento más usual de los productores de tevé es invertir nada y llevársela toda lo más rápido que sea posible. Hoy, en 2019, se extraña a gente como Mario en la tele".