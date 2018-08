Daniel "la Tota" Santillán, sin filtros: habló del brote psicótico y les tiró dardos a sus exmujeres

Tras protagonizar diversos incidentes en los últimos años, la Tota Santillán dice haber dejado esa etapa atrás y en una entrevista con PrimiciasYa.com en Paraguay recuerda los momentos más controversiales de su vida y su carrera sin pelos en la lengua.





Sobre el 'brote psicótico'





En julio del año pasado, el animador protagonizó un confuso episodio en un comercio de Vicente López, tras el cual fue internado en una clínica psiquiátrica por orden judicial. "Está sedado y atraviesa una grave crisis emocional", explicaba el abogado Roberto Casorla en ese momento. Un año después, Daniel 'la Tota' Santillán recuerda aquel momento diciendo:

La orden de internación, según se supo, llegó luego que intentara robar un comercio. Cuando las autoridades lo detuvieron, según Casorla la Tota estaba comiendo papel y desvariando. Lejos de negar la acusación, el animador se justifica apuntando el dedo a su ex pareja, Sol Fiasche, y a la falta de sueño que tenía a raíz de todos sus problemas: "Yo ya no daba más, dormía 3 horas, cómo no voy a enloquecer".





Su enfrentamiento con la madre de sus dos hijas menores llegó a la Justicia pero Santillán aclara: "Estoy investigado, que no es igual a estar procesado".

Fernanda Vives tampoco se salva





La Tota tampoco guarda un buen recuerdo de su pareja anterior, Fernanda Vives, y al ser consultado sobre las reiteradas ocasiones en que Vives se refirió en televisión a los maltratos que recibía de parte suya, dispara contra el futbolista Gonzalo 'el Pipa' Higuaín:

"A Pura Música", programa que conducirá en la RPC junto a Fabi Martínez y Diego Percy. En el afán de cubrir las cuentas que admite tener, llegó a Paraguay para estar al frente de





¿Hay conductores paraguayos enojados?





Ante el inminente estreno del show este sábado, son varios los programas de farándula de ese país que afirman que hay estrellas locales molestas con la "importación" de famosos argentinos para conducir formatos que bien podrían ser liderados por paraguayos. Al ser consultado al respecto, la Tota es contundente y afirma: "No le quiero sacar el laburo a nadie".