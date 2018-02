Daniel Gómez Rinaldi se subió a la tendencia de Twitter de publicar una imagen antigua una vez por semana, de la vida personal de cada usuario. El jueves de la semana,se subió a la tendencia de Twitter de publicar una imagen antigua una vez por semana, de la vida personal de cada usuario.





El panelista publicó una foto junto a su madre Nélida, su hermana Claudia y su perra Marilyn, del año 1977:

Este medio charló con Gómez Rinaldi y subrayó: "Todos los jueves se publican fotos del pasado y me pareció linda. Estuve viendo álbumes familiares el fin de semana pasado y en vez de poner una foto con alguien de la farándula, de los 90' o 2000', decidí subir esa foto".





"Me gusta recordar, no soy bajón, pero me trae nostalgia. Es una época de inocencia, hay una sonrisa verdadera, donde te divertís y la pasás bien, donde esperás los regalos de Navidad. Me pareció simpática ponerla para recordar ese momento", comentó luego el periodista.





Y para cerrar, reveló que no le pega el paso del tiempo: "Me gusta recordar con alegría, me encantó encontrar esa foto en el álbum por la época, está el árbol de la casa donde vivíamos cuando éramos chicos... Me acuerdo de todo, nosotros vivíamos todos juntos: mi papá, que ya falleció, mi mamá, mi hermana y mi sobrina".