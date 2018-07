Daniel Gómez Rinaldi cuestionó otra vez a Pampita: "Nunca en mis días de notero Susana pasó de largo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Daniel Gómez Rinaldi dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y fundamentó su opinión sobre Carolina "Pampita" Ardohain luego de aquel momento al aire en "Implacables", El Nueve, donde estalló al aire sobre la actitud de la modelo para con su programa que se emitía por Telefe.

Y argumentó sobre el nuevo desplante de la modelo a la prensa a su llegada a la Argentina: "Ahora si cree que se recibió de 'diva' porque llega a Ezeiza y no habla con la prensa 'escudándose' por la presencia de sus hijos, vuelve a equivocarse. Una profesional lo es tanto frente a cámara como en su vida privada. Una profesional hace salir a sus hijos antes en compañía de una amiga, una azafata y ella enfrenta a los periodistas y fotógrafos. No tiene en cuenta que los periodistas hacen guardia, esperan largas horas y se mueren de frío".



"Nunca en mis días de notero Susana pasó de largo. He viajado al Perito Moreno, Purmamarca y Miami y siempre paró y me dio una nota".





"¡Cuando dejen de esperarla se va a preocupar! Afuera se lo hicieron a Sharon Stone por una mala actitud que tuvo con la prensa. Pero el día que llegó al Festival de Cannes los cientos de fotógrafos bajaron las cámaras y no le hicieron ni una foto. No pudo chivear ni la ropa, ni las joyas ni la película que presentaba. Tuvo que salir y pedir disculpas a los colegas periodistas y las cosas volvieron a ser como antes. Pero claro, Pampita no es Sharon Stone...", finalizó Daniel.

explicó el periodista en charla con este medio.