Daniel Casalnovo, a una semana de haber sido internado por coronavirus: "No me interesa seguir de esta manera"

Tras ser internado por coronavirus con un estado de salud complicado, Daniel Casalnovo volvió a compartir un video en su cuenta de Instagram.

En el mismo, el diseñador, además de contar sobre el difícil cuadro clínico en el que se encuentra, hizo hincapié en la situación de su madre, doña Lucila, quien también se encuentra grave, en terapia intensiva.

“Hola, como están. Sólo les quiero pedir un favor grande. Yo sigo internado en Los Arcos con mucho dolor. No mejoré, pero no importa”, comienza diciendo con dificultad, mientras recibe la asistencia de oxigeno.

Luego, continuó: “Este mensaje es para mi mamá. Quiero que todos oremos por ella, que está en el Hospital Español con respirador automático y en terapia intensiva. Tiene que evolucionar, tiene que salir adelante. La fe mueve montañas y ustedes pueden”.

“Por mí no se hagan problema. Me duele todo. Y a mí no me interesa seguir de esta manera. Pero les pido una oración por mamá. Nada más que por ella. Y cuídense mucho, chau”, cerró Casalnovo con lágrimas en sus ojos.

