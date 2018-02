Daniel Cardozo: "El video lo hice de corazón, El Chino era padrino de mi hijo"

"Pasando este momento feo que tocó vivir. La pérdida de un amigo es muy fuerte. Nos conocimos hace muchos años cuando él arrancó con La Nueva Luna y yo estaba con Los Charros. Después la vida nos llevó por distintos caminos laburando a full pero siempre que nos cruzábamos charlábamos y nos dábamos un abrazo", agregó Cardozo.